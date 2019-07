Torino: controlli nel quartiere San Salvario, 5 arresti per spaccio, sequestrati 50 grammi di droga - foto

- Cinque persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di droga, altre 5 persone denunciate in stato di libertà per possesso di droga, 10 giovani consumatori di droga sono stati segnalati alla Prefettura. (Rpi)