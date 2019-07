Giappone: conservatori favoriti dai sondaggi in vista delle elezioni per la Camera alta

- La coalizione del primo ministro giapponese Shinzo Abe si conferma in testa ai sondaggi diffusi in vista delle elezioni per la Camera alta della Dieta – il parlamento bicamerale del Giappone – in programma il 21 luglio. Secondo il sondaggio diffuso ieri dall’agenzia di stampa “Kyodo News” la coalizione, composta dal Partito democratico liberale (Ldp) di Abe e il suo alleato, il partito Komeito, potrebbe aggiudicarsi oltre 63 seggi, ovvero la maggioranza dei 124 disponibili, con buone probabilità di arrivare fino a 77 seggi. Mantenere la maggioranza alla Camera alta, e giungere il più vicino possibile al controllo dei due terzi dei seggi, è necessario ad Abe per concretizzare l’ambizioso obiettivo di riformare la Costituzione pacifista post-bellica. (Git)