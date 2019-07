Tpl Roma: Raggi, tempi di parentopoli in Atac sono finiti, con noi avviato iter virtuoso

- "I tempi di Parentopoli in Atac appartengono al passato! Quando venivano assunti gli 'amici degli amici' siamo stati i primi a denunciare. Abbiamo messo fine a un sistema poco trasparente. Lo abbiamo scardinato appena insediati, licenziando chi era stato assunto esclusivamente per raccomandazione e non per merito". Lo ha affermato in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo avviato un iter virtuoso con procedure corrette e attraverso selezioni affidate a società esterne. L’approvazione del concordato preventivo consentirà anche queste nuove assunzioni. Lo ricordo 250 autisti e 147 operai - ha continuato la prima cittadina di Roma -. L’approvazione del concordato preventivo vuol dire anche proseguire nella strada della legalità, con criteri chiari e trasparenti. Stiamo rimettendo a posto i conti e riorganizzato il personale per rendere l’azienda più efficiente. Solo personale preparato e qualificato, assunto con regolare concorso pubblico. In Atac si è finalmente chiusa quella brutta pagina del passato chiamata Parentopoli!", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)