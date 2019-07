Roma: controlli straordinari a Fidene, arrestato spacciatore grazie all'app "Youpol"

- Controlli nelle periferie di Roma: a Fidene, ieri sera, si è svolto un servizio interforze, coordinato dal dirigente del commissariato di zona Fabio Germani, che ha visto l'impiego della squadra di Polizia amministrativa e giudiziaria, del Reparto prevenzione crimine, della Guardia di Finanza e della Polizia locale. Un privato cittadino, tramite l'applicazione "Youpol", applicazione della Polizia di Stato per poter denunciare in tempo reale con foto, messaggi scritti, link, siti web e video, episodi di bullismo e spaccio di droga, ha infatti segnalato un'attività di spaccio che stava avvenendo in zona. Quando i poliziotti sono arrivati all'indirizzo indicato hanno individuato un uomo, all'interno della propria auto che, alla loro vista, si è innervosito. Durante il controllo, C. G., romano di 56 anni, ha consegnato volontariamente agli uomini in divisa un involucro di nylon trasparente che conteneva 10 dosi di cocaina, tirandolo fuori dal portaoggetti della portiera lato passeggero, forse pensando di sfuggire alla perquisizione. Gli agenti hanno infatti trovato, nello stesso posto, altre bustine di nylon solitamente usate per il confezionamento della droga e, nel corso di una perquisizione più approfondita, nello schienale del sedile dell'autista 3 involucri contenenti cocaina; nel portaoggetti centrale 2 telefoni cellulari e, all'interno della macchina e di un marsupio, 5.728 euro suddivisi in banconote di vari tagli. (segue) (Rer)