Roma: controlli straordinari a Fidene, arrestato spacciatore grazie all'app "Youpol" (2)

- C.G., che con sé aveva in totale 23 dosi di cocaina per un peso complessivo di 32,6 grammi, è finito in manette per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. Prezioso è stato il senso del dovere e di legalità del privato cittadino che ha ben utilizzato l'applicazione Youpol, consentendo alla Polizia di arrestare lo spacciatore. I finanzieri, invece, hanno sanzionato il titolare di un bar per la mancata installazione del misuratore fiscale e l'assenza di scritture contabili; lo stesso è stato poi invitato a presentarsi in commissariato per regolarizzare la propria posizione. Nell'esercizio commerciale erano inoltre presenti due avventori con precedenti di polizia. (Rer)