Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per la giornata di oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, visita il Villaggio Coldiretti, allestito al Castello Sforzesco.Villaggio Coldiretti, tra piazza del Cannone e piazza Castello (ore 11.00)VARIEOpen Day di M4 del cantiere della Stazione Parco Solari aperto ai cittadini; i tecnici impegnati nella costruzione della Blu, la nuova metropolitana di Milano, guideranno gli interessati alla scoperta di un'opera fondamentale per la mobilità cittadina.Stazione Parco Solari, viale Coni Zugna, angolo via Vincenzo Foppa (dalle ore 10 alle 18)Il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, visita il Villaggio Coldiretti #Iostoconicontadini, in corso al Castello Sforzesco a Milano e partecipa alla Tavola Rotonda organizzata dalla Coldiretti.Villaggio Coldiretti, tra piazza del Cannone e piazza Castello (ore 10.30)Il vicepremier Matteo Salvini è in visita al Villaggio Coldiretti, allestito al Castello Sforzesco.Villaggio Coldiretti, tra piazza del Cannone e piazza Castello (ore 11.00)Sciopero dei lavoratori di Abercrombie con presidio al punto vendita di Milano.Abercrombie, corso Matteotti 12 (dalle ore 11 alle 13)Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, visita al Villaggio Coldiretti, allestito al Castello Sforzesco.Villaggio Coldiretti, tra piazza del Cannone e piazza Castello (ore 15.00) (Rem)