Russia-Usa: ambasciatore a Washington sottolinea importanza invito Trump a Giornata vittoria

- La possibile visita del presidente Usa Donald Trump a Mosca per le celebrazioni del 75mo anniversario della vittoria russa nella Grande guerra patriottica ricorderà al mondo la “fratellanza in armi” fra soldati statunitensi e sovietici e la vittoria comune contro il fascismo. Lo ha affermato l’ambasciatore russo a Washington, Anatolij Antonov, all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Saremo felici di celebrare questa occasione insieme ai nostri amici statunitensi. Ricorderemo al mondo la fratellanza sotto le armi dei nostri eserciti durante la Seconda guerra mondiale e la vittoria comune contro il fascismo”, ha spiegato Antonov. Nel corso dell’incontro avvenuto al vertice del G20 di Osaka, a fine giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha invitato Trump per le celebrazioni dell’anniversario del Giorno della vittoria, il 9 maggio prossimo. A detta del dicastero degli Esteri russo, la risposta di Trump all’invito sarebbe stata “positiva ed emozionata”. (Rum)