Roma: incendio nella notte di due cassonetti rifiuti in zona Gianicolense

- Incendio nella notte di due cassonetti per i rifiuti in via di Donna Olimpia all'altezza del civico 87. L'incendio è scoppiato questa notte intorno alle tre, e sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Gianicolense su segnalazione dei residenti. L'area è stata circoscritta subito e i cassonetti sono stati danneggiati solo parzialmente dalle fiamme. Non ci sono feriti né intossicati né si registrano danneggiamenti alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Sono in corso accertamenti per verificare le cause dell'incendio. (Rer)