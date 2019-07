Migranti: Sea Eye, abbiamo urgente bisogno porto sicuro

- La Ong Sea Eye via Twitter lancia l'allarme per la nave Alan Kurdi e scrive: "Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro". Per poi spiegare: "Stiamo aspettando in acque internazionali fuori da Lampedusa. La Guardia di Finanza è venuta a consegnarci brevi manu il decreto Salvini. Il porto è chiuso. In Germania, comunque, più di 70 città sono pronte ad accogliere le persone salvate". (Rin)