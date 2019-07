Libia: Noc, bene impegno Haftar su nostro diritto esclusivo a esportare petrolio

- La compagnia nazionale del petrolio della Libia (National oil corporation, Noc) accoglie con favore l’impegno del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), a riconoscerle il diritto esclusivo all’esportazione del petrolio prodotto sul territorio nazionale. Lo si legge in un comunicato diramato dal consiglio d’amministrazione della società, che ribadisce tuttavia anche “la necessità di sciogliere l’istituzione parallela, che ha cercato di sottrarre e rifendere petrolio libico a prezzi più bassi”, e di “porre fine a ogni tentativo di dividere l’industria energetica in Libia”. “Il petrolio libico appartiene a tutti i libici e l’unità della Noc è essenziale per assicurare l’unità della Libia. La compagnia è l’unica entità indipendente responsabile della gestione del settore petrolifera in Libia”, sottolinea nel comunicato il presidente della società, Mustafa Sanallah. “I ripetuti fallimenti” della cosiddetta “Noc parallela”, secondo l’azienda con sede a Tripoli, sono “il risultato del continuo sostegno della comunità internazionale all’applicazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza in materia”. (segue) (Lit)