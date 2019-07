Libia: Noc, bene impegno Haftar su nostro diritto esclusivo a esportare petrolio (2)

- Ieri, in un’intervista all’agenzia d’informazione economica “Bloomberg”, Haftar ha riconosciuto per la prima volta che la Noc ha il diritto “esclusivo” di vendere il greggio del paese nordafricano. Il generale, che dal 4 aprile scorso sta conducendo un’offensiva sulla capitale Tripoli, si è impegnato a proteggere le strutture petrolifere, chiedendo però alla Noc di non utilizzare le risorse della nazione per "sostenere i terroristi e le milizie armate”. La Libia produce attualmente 1,3 milioni di barili al giorno - il livello massimo da sei anni - nonostante la battaglia in corso. Si tratta di un dato molto vicino ai livelli precedenti alla rivoluzione del 2011, quando il paese produceva in media 1,65 milioni di barili di petrolio al giorno. "L'esercito non è un commerciante. Non vende petrolio, né legalmente né illegalmente. La vendita di petrolio è una giurisdizione esclusiva della Noc di Tripoli. La questione della vendita del greggio è regolata da una serie di leggi e legislazioni vincolanti", ha detto Haftar. (Lit)