Business news: Polonia, tasso disoccupazione in calo al 5,3 per cento

- Il tasso di disoccupazione in Polonia scende al 5,3 per cento a giugno (-0,1 rispetto a maggio). Lo ha rivelato il ministro del Lavoro, Stanislaw Szwed, all'agenzia di stampa "Pap", sottolineando che il dato è il più basso da 28 anni a questa parte. Il mese scorso l'Ufficio centrale di statistica (Gus) aveva parlato di un tasso di disoccupazione al 5,4 per cento a maggio, in calo rispetto al 5,6 di aprile. Il governo prevede un ulteriore diminuzione al 5,1 per cento entro la fine del 2020. (Vap)