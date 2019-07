Business news: ministro bulgaro Petkova, auspichiamo cooperazione nel settore energetico

- La Bulgaria vuole trovare il modello migliore per cooperare con il Montenegro nel settore dell'energia. Lo ha affermato il ministro dell'Energia di Sofia Temenuzhka Petkova durante un incontro, tenutosi a Podgorica, con il vicepremier montenegrino Milutin Simovic. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", Petkova ha detto che "esistono grandi potenzialità nei due paesi di cui vanno ringraziati i progetti infrastrutturali in corso e il fatto che il Montenegro sta diventando uno snodo energetico regionale". Petkova ha inoltre detto che "la questione dell'allargamento dell'Unione europea nei Balcani occidentali non rappresenta l'interesse del solo Montenegro o della regione, ma anche della Bulgaria e del resto dell'Ue". Petkova ha ribadito che "la Bulgaria continuerà a essere un partner affidabile e un sostenitore dell'adesione del Montenegro all'Ue". (Bus)