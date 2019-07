Business news: Ofid, accordato prestito di 25 milioni di dollari a sostegno di Ameriabank

- Il Fondo per lo sviluppo internazionale (Ofid) dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) ha firmato un accordo con la banca armena Ameriabank per la concessione di un prestito di 25 milioni di dollari a sostegno del commercio nel paese caucasico. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, aggiungendo che il Fondo e l’istituto bancario collaborano già dal 2015 per sostenere l’attività delle piccole e medie imprese armene nei settori del commercio, dell’industria del turismo e della produzione di risorse e generi alimentari. Stando alle informazioni diffuse, il prestito ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del portafoglio commerciale internazionale della banca. “L’economia armena è stata oggetto di una crescita importante e di un ambizioso processo di riforma nell’ultimo periodo: il Fondo, in collaborazione con Ameriabank, vuole promuovere un’ulteriore sviluppo socio-economico nella regione attraverso un maggiore sostegno al commercio internazionale e all’attività delle piccole e medie imprese”, ha detto Tareq Alnassar, assistente del direttore generale per il settore privato e le operazioni commerciali e finanziarie. “Come sempre, sono molto soddisfatto della cooperazione con il Fondo, che questa volta si sta adoperando per consentire ai nostri clienti di organizzare le proprie attività commerciali in condizioni più agevoli”, ha detto l’amministratore delegato di Ameriabank, Artak Hanesyan. (Res)