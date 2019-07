Business news: Azerbaigian, Socar annuncia completamento costruzione gasdotto Tanap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del gasdotto transanatolico (Tanap), infrastruttura parte del progetto del Corridoio meridionale del gas, è stata completata. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, citando fonti interne alla compagnia petrolifera statale azerbaigiana Socar. “Il gasdotto trasporterà il gas verso l’Europa a partire dal primo luglio”, si legge in un messaggio dell’azienda, in cui viene anche aggiunto che il trasporto del gas naturale proveniente dal giacimento di Shah Deniz 2 verso l’Europa contribuirà significativamente ai proventi dell’Azerbaigian e alla sicurezza energetica del Vecchio Continente. Il Tanap costituisce la sezione più lunga del Corridoio meridionale del gas, che andrà completato con il Tap e la sua capacità di trasporto di 10 miliardi di metri cubi di gas l’anno verso l’Europa meridionale. Quest’ultimo gasdotto è al momento in costruzione e i lavori dovrebbero terminare nel 2020. (Res)