Business news: Croazia, consumi in calo nel mese di maggio dopo 56 mesi di crescita

- Le vendite al dettaglio hanno rilevato nel mese di maggio in Croazia una contrazione annua del due per cento. Lo riferisce l'emittente "N1" citando i dati dell'Ufficio per la statistica (Dzs) di Zagabria. Il maggio è il primo mese in cui è stata riscontrata una diminuzione dei consumi dopo 56 mesi consecutivi di crescita. I consumi sono inoltre calati del 4,6 per cento rispetto al mese di aprile. (Zac)