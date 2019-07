America Latina: al via oggi vertice Alleanza Pacifico, focus su integrazione regionale

- Prende il via oggi a Lima, in Perù, il vertice dei presidenti dell'Alleanza del Pacifico, l'area di integrazione composta da Cile, Colombia, Messico e Perù. Al centro del vertice i temi dell'integrazione regionale in materia finanziaria, di digitalizzazione e di lotta contro la corruzione, oltre all'esame della richiesta di adesione portata avanti dall'Ecuador, il cui presidente, Lenin Moreno, sarà presente come invitato. Al margine del vertice si svolgeranno anche una riunione del Consiglio dei ministri delle Finanze dell'Alleanza ed un tavolo di lavoro dei ministri degli Esteri insieme a rappresentanti degli stati associati con al centro il tema della "Cooperazione come strumento per un effettivo contributo agli obiettivi dello sviluppo sostenibile". L'Alleanza del Pacifico è un processo di integrazione regionale creato il 28 aprile del 2011 con l'obiettivo di promuovere la libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi all'interno dell'area. Secondo i dati ufficiali pubblicati dalle autorità dell'organismo, l'Alleanza del Pacifico rappresenta una popolazione di circa 225 milioni di persone con un Pil di 2000 miliardi di dollari equivalente al 38 per cento del Pil dell'America Latina. Il reddito annuale pro capite è di oltre 18 mila dollari mentre i quattro paesi che integrano il blocco racchiudono il 59 per cento del commercio della regione con il resto del mondo. (Mec)