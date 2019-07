Roma: catturato il re delle truffe informatiche, era ricercato dal 2015 (2)

- Separato e padre di una figlia, si è messo in luce fin dall’inizio della propria carriera criminale perché abile utilizzatore delle opportunità offerte dall’era digitale per realizzare truffe attraverso i siti dedicati all’e-commerce, creandosi false identità di venditore, nella convinzione di poter mantenere l’anonimato e di non essere mai identificato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, in una prima fase ingaggiava i compratori tramite il portale EBay, che all'inizio della sua "carriera" rappresentava il primissimo sistema di vendita online. Successivamente è stato accertato il suo coinvolgimento anche in una importante operazione di polizia giudiziaria, denominata “Mach Point”, che ha permesso di smantellare un’organizzazione criminale attiva nel settore dell’hacking, della contraffazione di carte di credito e delle truffe on line. Infine si è dedicato alle truffe sul portale subito.it. Al termine delle indagini condotte dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei carabinieri a seguito di numerosissime denunce sporte dalle vittime, il Re delle truffe informatiche è stato, in pochi anni, indagato da varie Procure della Repubblica di tutt’Italia, ottenendo otto condanne definitive per associazione per delinquere, rapina, ricettazione, riciclaggio, truffa e altro, per un totale di oltre 40 capi d’imputazione per la pena complessiva di 5 anni e 6 mesi di reclusione, eseguito oggi dalla Polizia postale di Cosenza e dai carabinieri di Torano Castello, sotto le direttive del sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza Maria Luigia D’Andrea, con il coordinamento del Procuratore Capo Dr. Mario Spagnuolo. (segue) (Rer)