Roma: catturato il re delle truffe informatiche, era ricercato dal 2015 (3)

- Dalle indagini della Procura della Repubblica di Cosenza è emerso tra l'altro che Gianni Siciliano, anche durante la latitanza, avrebbe continuato ad operare nel settore delle truffe online, utilizzando schede telefoniche e carte di credito intestate a soggetti terzi, per vendere on line pezzi di ricambi per auto, elettrodomestici di ogni genere, cani e gatti di ogni razza e tanti altri beni, riscuotendo il prezzo pattuito tramite pagamenti effettuati dalle vittime che, ovviamente, non ricevevano in cambio nulla. Sono ancora al vaglio degli investigatori centinaia di casi nei quali si ritiene plausibile il coinvolgimento del re delle truffe che, insieme a quelli già definiti con sentenze, fanno ipotizzare un danno complessivo per le vittime quantificabile in centinaia di migliaia di euro. Con l’operazione interforze "Prova a prendermi 3.0" è terminata quindi la latitanza di Gianni Siciliano e posto un freno ad un’attività criminale che ha visto negli anni raggirate e danneggiate numerose vittime in varie parti d’Italia. L'analisi, da parte degli specialisti della Polizia Postale, delle tracce informatiche generate dalle sim utilizzate per le compravendite, per la connessione dati necessaria per gli annunci on line e di quelle relative ai sistemi di pagamento utilizzati per la riscossione dei proventi delle truffe, con la preziosa e minuziosa opera di raccolta ed elaborazione di importanti informazioni effettuata dagli investigatori dei Carabinieri e il contributo tecnico degli operatori della Polizia scientifica nella fase esecutiva, hanno consentito agli inquirenti di ricostruire le dinamiche criminali e di concentrare le ricerche del latitante in una zona ben precisa del litorale laziale, riuscendo infine a rintracciare il “re delle truffe”. (Rer)