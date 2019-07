Piemonte: al via oggi i saldi estivi, dureranno 8 settimane

- Partono oggi, 6 luglio, a Torino e in tutto il Piemonte i saldi estivi 2019. Sconti e riduzioni si protrarranno per otto settimane, fino a sabato 31 agosto. “La stagione primavera è saltata, i consumi non sono mai ripartiti e i saldi arrivano prestissimo – afferma Maria Luisa Coppa presidente Ascom Torino e provincia - . I nostri operatori invocano un aiuto, anche dalla politica, sostenendo con atti concreti, un settore che risente, come l’agricoltura delle influenze stagionali e del meteo. In questa panoramica sicuramente non favorevole per il Commercio “tengono” i negozi che hanno saputo innovarsi, in termini di prodotto, di ricerca, di servizi personalizzati per la clientela e di innovazione tecnologica.” “Ovviamente - commenta Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - l’auspicio è che le speranze dei nostri operatori si realizzino. Il vero problema, però, è quello di ripensare alle modalità e ai tempi dei saldi: così come sono concepiti funzionano sempre di meno. Il progressivo restringimento dei consumi nel settore abbigliamento ha dato il via a una sfida a colpi di promozioni sempre più aggressive, prolungate e frequenti mirate al mantenimento dei volumi di vendita" (segue) (Rpi)