Honduras: Amnesty International denuncia uso eccessivo della forza per reprimere dissenso

- L’organizzazione non governativa Amnesty International ha denunciato che il governo del presidente salvadoregno Juan Orlando Hernández ha fatto un uno eccessivo della forza per reprimere le manifestazioni antigovernative registrate nel paese. “Il messaggio del presidente Juan Orlando Hernández (Joh) è molto chiaro: chiedere le sue dimissioni e cambiamento può avere un costo molto alto. Almeno sei persone sono morte nel quadro delle proteste a altre decine sono rimaste ferite, molte delle quali da colpi di arma da fuoco sparati da membri delle forze di sicurezza”, ha detto Erika Guevara-Rosas, direttore Americhe di Amnesty. Già lo scorso 13 giugno l’Ong aveva pubblicato un rapporto dal titolo: “Proteste proibite: uso della forza e detenzioni arbitrarie per sopprimere il dissenso in Honduras”, che documenta come le autorità non solo abbiano fatto un uso eccessivo della forza per reprimere i manifestanti pacifici subito dopo le controverse elezioni del 26 novembre 2017, ma abbiano anche detenuto arbitrariamente i manifestanti in condizioni deplorevoli per mesi, negando loro il diritto a un giusto processo. (segue) (Mec)