Libia-Turchia: Sarraj ricevuto a Istanbul da Erdogan, "stop agli attacchi di Haftar"

- Il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, è stato ricevuto ieri sera a Istanbul dal presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. L’incontro, come riferito da Sarraj in un post su Facebook, si è tenuto a Palazzo Dolmabahçe ed è stato incentrato sugli ultimi sviluppi della crisi libica, su questioni regionali e sulle prospettive di cooperazione. Il capo del Gna ha espresso apprezzamento per la ferma condanna della Turchia nei confronti dell’attacco aereo che in settimana ha colpito un centro di detenzione per migranti a Tajoura, a est di Tripoli, provocando la morte di oltre 50 persone. Erdogan, da parte sua, ha ribadito il sostegno di Ankara al Gna, “la cui legittimità è riconosciuta a livello internazionale”, chiedendo ancora una volta lo stop agli attacchi “delle forze illegali” del generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Quest’ultimo ha lanciato il 4 aprile scorso un’offensiva su Tripoli a causa della quale circa mille persone hanno perso la vita, mentre 5 mila altre sono rimaste ferite. Nelle ultime settimane l’Lna ha accusato in più circostanze la Turchia di sostenere militarmente le milizie che sostengono il governo di Sarraj a Tripoli, arrivando a minacciare l’arresto di tutti i cittadini turchi in Libia (sei ne sono stati arrestati la scorsa settimana, salvo poi essere liberati dopo poche ore) e lo stop a tutti i voli da e verso la Turchia. Infine, il presidente turco ha confermato il proprio appoggio “agli sforzi del governo legittimo della Libia per portare finalmente pace e stabilità al paese”.(Lit)