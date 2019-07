Business news: Bosnia, disoccupazione a maggio in calo mensile dell'1,7 per cento

- La disoccupazione in Bosnia ha registrato alla fine di maggio un calo mensile dell'1,73 per cento. Lo riferisce il sito web di informazione "Capital" citando i dati dell'Ufficio per la statistica. I disoccupati sono stati in tutto 406.685. La disoccupazione registrata nel mese di aprile è stata del 33,3 per cento. (Bos)