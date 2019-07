Business news: Romania, in vigore taglio dei prezzi del gas del 5 per cento per consumatori privati

- L'Autorità nazionale per l'energia romena (Anre) ha deciso, a partire dalla giornata odierna, di ridurre i prezzi del gas sul regime regolamentato di oltre il 5 per cento per tutte le famiglie. "Il comitato di regolamentazione dell'Autorità nazionale per l'energia ha approvato nella riunione odierna i prezzi per la fornitura di gas regolata ai clienti domestici. Pertanto, i prezzi del gas naturale regolato forniti a oltre 3 milioni di clienti domestici con un consumo annuo inferiore a 280 MWh, calcolati secondo le metodologie in vigore, registreranno un calo di oltre il 5 per cento per l'intero mercato regolamentato delle forniture", si legge nel comunicato dell’Anre. La decisione segue principalmente il calo dei prezzi dei due principali fornitori sul mercato del gas regolamentato. Di conseguenza, il prezzo del gas acquistato da E.ON Gaz Furnizare Romania cala del 3,71 per cento e quello di Engie Romania sarà inferiore del 7,89 per cento. (Rob)