Business news: Montenegro, Fmi prevede crescita economica del 3 per cento a medio termine

- L'economia montenegrina crescerà nel medio periodo del 3 per cento all'anno. Questa la stima del Fondo monetario internazionale (Fmi) illustrata a Podgorica dal capo della missione dell'Fmi in Montenegro Srikant Seshadri. Secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", Seshadri ha detto che "oltre al turismo, le potenzialità più importanti e non sfruttate in Montenegro riguardano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili". Seshadri ha a ogni modo ricordato che "il debito pubblico partecipa attualmente con il 79 per cento nel Pil e deve essere diminuito". Tale livello di debito "limita lo spazio di manovra per il governo per reagire a eventuali cadute dell'economia". (Mop)