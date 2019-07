Business news: Grecia lancia gara per vendita quota societaria aeroporto di Atene

- Il Fondo di sviluppo del patrimonio della Repubblica ellenica (Hradf) ha pubblicato un invito alle parti interessate a unirsi per l'acquisizione di una quota del 30 per cento della proprietà dell'aeroporto internazionale di Atene. "Il Fondo di sviluppo del patrimonio della Repubblica ellenica invita le parti interessate a presentare manifestazioni di interesse per partecipare a una procedura di gara internazionale per l'acquisizione di una quota del 30 per cento nell'aeroporto internazionale di Atene (Aia) di Atene", sottolinea il Fondo in una dichiarazione. La procedura di gara comprenderà due fasi: pre-selezione e offerte vincolanti. Secondo quanto reso noto, gli interessati all'offerta dovranno presentare le proprie domande il 30 settembre. La filiale londinese di Deutsche Bank Ag e Eurobank Ergasias di Atene sono i consulenti finanziari del progetto. A causa della crisi economica del paese, nel 2015, le autorità di Atene hanno ceduto il controllo societario di 14 aeroporti greci all'operatore tedesco Fraport nell'ambito di un accordo da 1,3 miliardi di dollari. (Gra)