Usa: Biden, "non ero pronto ad affrontare Kamala Harris come ha fatto lei con me" (2)

- Harris ha lanciato un duro attacco all'ex vicepresidente Joe Biden per essersi opposto al busing, ovvero il trasporto in bus con cui gli studenti di colore potevano raggiungere le scuole frequentate dai bianchi, e dichiarazioni recenti che celebravano i suoi precedenti rapporti di lavoro con due noti segregazionisti. "Non credo che tu sia un razzista", ha detto Harris a Biden durante il dibattito televisivo tra i candidati. "Ma è stato doloroso sentirti parlare della reputazione di due senatori degli Stati Uniti che hanno costruito la loro reputazione e carriera nella segregazione della razza in questo paese". Secondo un sondaggio della Cnn/Ssrs pubblicato lo scorso 1 luglio Harris risulta essere al secondo posto tra i candidati alle primarie democratiche. Harris avrebbe conquistato il 17 per cento degli elettori registrando un aumento di 9 punti rispetto all'ultimo sondaggio sulle primarie della “Cnn”, svolto a maggio. L'ex vicepresidente Joe Biden ha invece perso terreno pur rimanendo ancora al primo posto con il 22 percento, in notevole calo rispetto al 32 percento della precedente rilevazione. (Was)