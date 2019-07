Difesa: Trump prevede "grande aumento" di reclutamenti dopo celebrazione del 4 luglio

- Il presidente statunitense Donald Trump ha detto che prevede un "grande aumento" nel numero di reclutamenti dopo le celebrazioni, in stile militare, del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti. "La scorsa notte abbiamo avuto un pubblico eccezionale, ed è stata una serata fantastica per il nostro paese", ha detto Trump parlando ai giornalisti alla Casa Bianca. "Avremo molte persone da reclutare, credo, sulla base di ciò. Ne avremo un sacco, molte persone si uniranno ai nostri militari. E ne avevamo davvero bisogno", ha dichiarato. "Penso, davvero, che vedremo un grande picco. L'ho già sentito, molte persone stanno chiamando. Nessun posto è come il nostro esercito. Penso che l'abbiamo dimostrato ieri sera", ha aggiunto il presidente. Trump ha tenuto un discorso davanti al Lincoln Memorial, circondato da due carri armati Abrams, due mezzi meccanizzati Bradley e un M88 Recovery Vehicle. In cielo hanno volato il bombardiere B-2, i caccia F-35 e F-18, la pattuglia acrobatica dei Navy Blue Angels, gli elicotteri della Gardia Costiera, i V-22 Ospreys dei Marines e l’aereo presidenziale Air Force One: un'esibizione di forza per enfatizzare la potenza militare del paese.(Was)