Business news: Azerbaigian, 7,1 miliardi di euro da settore estrattivo in primi 5 mesi 2019

- L’industria estrattiva dell’Azerbaigian ha generato prodotti per 13,7 miliardi di manati (7,1 miliardi di euro) nel periodo gennaio-maggio del 2019, lo 0,7 per cento in più rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. Lo riferisce l’istituto statistico statale azerbaigiano, secondo cui i beni principali del comparto sono stati petrolio, gas, condensato e minerali metallici. La produzione totale di petrolio ha raggiunto circa 15.686 milioni di tonnellate nel periodo in esame. La produzione complessiva di gas è aumentata del 22,6 per cento e ha raggiunto 14,475 miliardi di metri cubi. (Res)