Business news: quote Ue per l'import acciaio serbo aumentate del cinque per cento

- Le quote per l'importazione dell'acciaio serbo nell'Ue sono aumentate dal primo luglio del cinque per cento. Lo riferisce il sito di informazione "Blic Biznis". Secondo la testata, le quote riguardano anche l'acciaio prodotto nell'impianto di Smederevo, che dovrebbe incrementare di conseguenza il valore della merce esportata. Un nuovo aumento delle quote è previsto per il primo luglio del 2020. La Commissione europea ha comunicato alla testata che "l'Ue è di gran lunga il partner commerciale numero uno della Serbia e non vuole destabilizzare il mercato serbo e influire negativamente sull'integrazione economica, motivo per cui abbiamo una clausola della revisione di alcune misure, tra cui quella dell'imposizione delle quote per l'importazione dell'acciaio". In precedenza, il premier della Serbia Ana Brnabic ha detto che le quote europee "appesantiscono in modo significativo l'operato dell'Acciaieria di Smederevo", auspicando un aumento delle quote. (Seb)