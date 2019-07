Business news: governatore Banca centrale romena, preparare paese ad ingresso in zona euro

- La Banca nazionale della Romania (Bnr) ha il compito di preparare il paese nell’entrare nella zona euro. Lo ha dichiarato il governatore della Bnr, Mugur Isarescu, dopo che il Parlamento di Bucarest ha nominato in sessione congiunta i membri del nuovo consiglio di amministrazione della Bnr. "Questo è un tavolo dove la continuità si unisce alla novità, l'esperienza si fonde con la giovinezza e credo che, osservando il formato del Consiglio, che questa nuova commissione farà ogni sforzo, utilizzerà tutta la sua capacità professionale per adempiere al mandato che gli è affidato”, ha detto Isarescu appena riconfermato alla guida dell’istituto centrale di Bucarest. “Il nostro mandato – ha aggiunto - è stabilito dalla legislazione bancaria, dagli statuti della Bnr, ma vorrei aggiungere, come ho detto ieri nella mia audizione alle commissioni speciali, che abbiamo anche un nuovo mandato, deciso nell'ambito del programma di adesione all'eurozona”. Il governatore della Banca nazionale ha sottolineato che questo mandato “ambizioso prevede di preparare la Romania all'ingresso" nella zona euro. (Rob)