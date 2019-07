Business news: russa Gazprom sottoscrive accordo con Turkmenistan per forniture gas

- La società russa Gazprom ha firmato un contratto per l'acquisto da Turkmengaz di 5,5 miliardi di metri cubi di gas l'anno per cinque anni. Lo riferisce in un comunicato la società russa. "Il primo luglio Gazprom ha firmato un contratto per l'acquisto di gas naturale dalla Turkmengaz per cinque anni (fino al 30 giugno 2024). In conformità con il contratto il volume di forniture di gas dal Turkmenistan nel 'portafoglio' Gazprom sarà pari a 5,5 miliardi di metri cubi l'anno", si legge nella nota. Nel mese di aprile Gazprom ha annunciato la ripresa dell'acquisto di gas dal Turkmenistan, dopo un’interruzione durata tre anni. La holding russa aveva precisato che la rescissione era legata a gravi violazioni del contratto commesse da Turkmengaz. Nel mese di gennaio le società hanno firmato un accordo amichevole sulla risoluzione dell'arbitrato. (Rum)