Business news: premier ucraino Groysman, in cinque anni possibile raggiungere indipendenza energetica

- L'Ucraina ha tutto il potenziale per divenire un paese indipendente a livello energetico in cinque anni. Lo ha affermato il premier ucraino Volodymyr Groysman, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". "Se lavoriamo tutti all'unisono, in cinque anni saremo in grado di abbandonare l'acquisto di gas", ha dichiarato il capo del governo. Il premier ha sottolineato come per diversi anni l'Ucraina ha preservato le proprie capacità e riserve di gas, mentre dal 2008 ha preso in prestito denaro per provare a livellare i prezzi dell'energia ai livelli europei. "Sotto questi obblighi, abbiamo preso in prestito le somme su cui stiamo ancora pagando gli interessi. Che dovremmo fare? Dovremmo cominciare a produrre gas a livello nazionale, una cosa possibile grazie al potenziale che abbiamo in termini di risorse", ha rilevato Groysman. (Res)