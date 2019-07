Argentina: Fmi approva ulteriore esborso da 5,4 miliardi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione dell'esborso coincide ad ogni modo con la diffusione dei dati sull'evoluzione dell'attività industriale, che ha registrato una caduta del 6,9 per cento a maggio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Secondo il rilevamento ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (Indec) il livello di attività nei primi cinque mesi del 2019 risulta inoltre del 9,8 per cento inferiore a quello del 2018. Con quello di maggio sono tredici i mesi consecutivi di contrazione dell'attività nella comparazione su anno, mentre nel raffronto con aprile si registra una labile ripresa dello 0,6 per cento. Unici due settori su quattordici a presentare una variazione positiva sono quelli del petrolio, con un +2,9 per cento, e quello metallurgico (ferro e acciaio) con un +3,3 per cento. A trascinare al ribasso l'indice soprattutto il settore automobilistico, con un -25,2 per cento, quella di apparecchi elettronici ed elettrodomestici, con un -19,8 per cento, e la produzione tessile, con un -14,9 per cento. (segue) (Abu)