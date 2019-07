Business news: Ucraina, export verso Canada cresiuto del 48,8 per cento in primo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2019 le esportazioni di beni e servizi ucraini verso il Canada hanno avuto un valore totale di 41,9 milioni di dollari, il 48,8 per cento in più su base annua. Lo ha reso noto il dicastero dello Sviluppo economico e del commercio di Kiev, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. Nello specifico, le esportazioni sono in particolare relative a generi alimentari e vegetali, rame e prodotti derivati, metalli ferrosi, prodotti di conceria e strumentazione nucleare. (Res)