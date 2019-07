Business news: Croazia, ministro Finanze Maric, a breve lettera d'intenti per l'adesione a Erm 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia invierà a breve la propria lettera d'intenti per l'adesione al Meccanismo europeo di cambio (Erm 2). Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze di Zagabria Zdravko Maric durante un incontro con i giornalisti. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Maric ha dichiarato che "la lettera sarà composta da determinati passi che intendiamo intraprendere nei prossimi 12-18 mesi e in seguito vedremo come si svolgeranno le cose". Maric ha detto che "è troppo presto per parlare di scadenze". (Zac)