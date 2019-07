Business news: Russia-Georgia, blocco turistico comporterà perdite superiori a 700 milioni di dollari

- La Georgia perderà un milione di turisti dalla Russia e un profitto di due miliardi di lari (circa 710 milioni di dollari) entro la fine dell'anno. Lo ha dichiarato il direttore dell'Amministrazione nazionale per il turismo georgiana, Mariam Kvrivishvili, in un'intervista a “Primo canale”. Secondo il funzionario georgiano, l'anno scorso la Georgia è stata visitata da 1,4 milioni di cittadini russi. Da tale flusso sono state realizzate entrate per due miliardi di lari. Quest'anno ci si aspettava che il numero di turisti russi raggiungesse gli 1,7 milioni e il profitto di 2,5 miliardi di lari. Le statistiche mostrano che l'anno scorso la maggior parte dei russi è arrivata in Georgia su strada, mentre nei primi cinque mesi di quest'anno, quasi l'80 per cento ha usato i trasporti aerei. (Res)