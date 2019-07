Argentina: Fmi approva ulteriore esborso da 5,4 miliardi (3)

- Il direttore del Fmi si era quindi dichiarata "ragionevolmente fiduciosa" sull'evoluzione dell'attività economica argentina nonostante l'attuale stagnazione e la caduta del consumo. Secondo Lagarde il programma di assistenza finanziaria "finirà per essere un successo. Sulla stessa linea l'ultima missione tecnica del Fondo monetario internazionale (Fmi) incaricata della quarta revisione dell'accordo Sba aveva rilevato il mese scorso "importanti progressi" in materia di risanamento fiscale. Tra i dati positivi che aveva potuto raccogliere la delegazione guidata dall'italiano Roberto Cardarelli, soprattutto quello sul risultato fiscale del mese di aprile, che per la prima volta dal 2011 ha registrato un sensibile avanzo di bilancio. (segue) (Abu)