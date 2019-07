Argentina: Fmi approva ulteriore esborso da 5,4 miliardi (5)

- Secondo i dati dell'Indec l'attività economica è calata del 5,8 per cento nel primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'incidenza è risultata negativa dello 0,2 per cento anche rispetto al trimestre precedente mentre l'indice di "tendenza" segna un +0,1 per cento. Forte la contrazione sia a livello dell'offerta globale, con un -10,3 per cento, che della domanda globale pure con un -10,3 per cento. All'interno di quest'ultima voce si registra una caduta del consumo del 10,5 per cento e un crollo degli investimenti (formazione di capitale fisso) del 24,6 per cento. A livello settoriale le attività con una contrazione maggiore alla media sono quelle del commercio (-12,6 per cento), dell'industria manifatturiera (-10,8 per cento), delle finanze (-10,3 per cento) e della costruzione (-6,8 per cento). Positivo invece il dato relativo alle esportazioni, che segna un +1,7 per cento a fronte invece di una forte riduzione del livello di importazioni, che segna un -24,6 per cento. (Abu)