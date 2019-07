Usa: telefonata tra capo Fed Powell e Trump dopo critiche della Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il capo della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, hanno parlato al telefono diverse volte nel 2019. I due - secondo il sito web della Banca centrale statunitense - hanno parlato per telefono per cinque minuti il 20 maggio scorso, tra le accresciute critiche di Trump sulla politica dei tassi e quella monetaria della Fed. Quella di maggio era la quarta conversazione diffusa pubblicamente tra i due quest’anno, dopo conversazioni simili in aprile e marzo e una cena a febbraio di 90 minuti. Trump, dallo scorso anno, ha spesso rimproverato la Fed per aver aumentato i tassi di interesse nel 2018 e per averli lasciati ancora invariati. Il presidente accusa la Banca centrale di indebolire i suoi sforzi per far crescere l'economia più rapidamente e di mettere gli Stati Uniti, che hanno maggiori costi di finanziamento rispetto ad altri paesi sviluppati, in uno svantaggio competitivo rispetto al resto del mondo. Se a maggio si è registrata una momentanea pausa degli attacchi pubblici di Trump alla Fed, il presidente ha ripreso le sue critiche a giugno, sostenendo che avrebbe potuto considerare di “declassare” Powell dalla sua posizione di presidente del consiglio di amministrazione della Fed.(Was)