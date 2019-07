Trattato del Nord: Messico e Stati Uniti tentano nuove soluzioni commerciali per conquistare i Democratici

- Il Messico e gli Stati Uniti stanno lavorando a stretto contatto sul nuovo accordo commerciale nordamericano, Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), per soddisfare le richieste dei legislatori democratici degli Stati Uniti in materia di lavoro e sul fronte ambientale. Il viceministro degli Esteri messicano per il Nord America, Jesus Seade, ha detto che la proposta a cui stava lavorando con il rappresentante del Commercio statunitense Robert Lighthizer era focalizzata sulla chiusura di una lacuna sul meccanismo di risoluzione delle controversie dell'accordo commerciale. Gli Stati Uniti, il Messico e il Canada hanno firmato l'accordo lo scorso novembre, per sostituire il vecchio l'Accordo di libero scambio nordamericano (Nafta) che disciplina più di 1,2mila miliardi di dollari di scambi reciproci. L'attuazione è però soggetta a ratifica da parte dei legislatori in tutto tre paesi. Il Messico è l'unico dei tre ad avere già ratificato l'accordo.(Was)