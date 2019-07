Usa: genitori Otto Warmbier reclamano nave nordcoreana sequestrata da Stati Uniti per pagare risarcimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia di Otto Warmbier, il ragazzo statunitense arrestato in Corea del Nord a gennaio 2016 e morto poco dopo il suo ritorno negli Stati Uniti in stato vegetativo, sostengono che la nave sequestrata dagli Stati Uniti potrebbe essere utilizzata per pagare parte della sentenza da 500 milioni di dollari della causa per omicidio colposo contro il regime di Kim Jong-un. La famiglia Warmbier ha intentato una causa per omicidio colposo contro il governo nordcoreano e un giudice ha ordinato alla Corea del Nord di pagare 501 milioni di dollari di danni, ma Pyongyang non si è mai impegnata nelle discussioni per il pagamento. Gli Stati Uniti hanno sequestrato la nave cargo a maggio, affermando che il paese aveva violato le sanzioni. La nave, la Wise Honest, era utilizzata per trasportare il carbone dalla Corea del Nord verso altri paesi. I pubblici ministeri hanno detto che la nave era anche usata per trasportare macchinari pesanti nella Corea del Nord, secondo l'emittente “Cnn”.(Was)