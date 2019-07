Usa: magnate del carbone Chris Cline tra le sette vittime di un incidente in elicottero

- Il miliardario Chris Cline, magnate del carbone per le miniere che possedeva - tra le più produttive degli Stati Uniti - è morto in un incidente che ha coinvolto ieri, 4 luglio, un elicottero che viaggiava dalle Bahamas a Fort Lauderdale, in Florida. Cline avrebbe compiuto oggi 61 anni. La polizia delle Bahamas ha detto che a bordo del velivolo vi erano quattro donne e tre uomini. Il governatore della Virginia Occidentale, Jim Justice, è stato tra i primi ad esprimere cordoglio per la morte di Cline. "Oggi abbiamo perso una superstar della Virginia Occidentale e ho perso un amico molto vicino", ha scritto su Twitter. "Chris Cline ha costruito un impero e in ogni occasione era sempre lì per dare. Che uomo meraviglioso, amorevole e generoso".(Was)