Usa: Giustizia chiede a “el Chapo” di restituire 12,5 miliardi di dollari

- L’ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Brooklyn, New York, ha chiesto a un giudice di ordinare a Joaquin Guzman, meglio conosciuto come il signore della droga messicano “el Chapo”, di restituire 12,6 miliardi di dollari, ricavati dallo vendita di cocaina, eroina e marijuana negli Stati Uniti. I pubblici ministeri hanno sottolineato le testimonianze da parte di fornitori di droga che hanno descritto la lucrosa attività dei narcotici durante il processo a Guzman. L'uomo è stato condannato a febbraio per concorso in omicidio e traffico di droga, e affronterà il carcere a vita. (Was)