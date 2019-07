Business news: Polonia: Pkn Orlen chiede a Commissione Ue il via libera ad acquisto Grupa Lotos

- La società petrolifera polacca Pkn Orlen ha depositato una richiesta formale alla Commissione europea per ottenere la sua approvazione all'acquisizione di Grupa Lotos. Lo si legge in un comunicato dell'azienda, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". Se l'operazione dovesse andare in porto, ne nascerebbe un "player forte" con un grande potenziale internazionale, ancor più rilevante nel mercato delle forniture petrolifere. "Negli affari le dimensioni contano", dichiara nel comunicato il presidente di Pkn Orlen, Daniel Obajtek. "E' un principio compreso da tutti i maggiori concorrenti europei e globali nel mercato dei carburanti e dell'energia, che da tempo attraversano processi di consolidamento. Una singola entità forte sarebbe ben equipaggiata per competere con successo in un mercato esigente, per dare maggiore stabilità all'economia nazionale, anche in termini di prezzi dei carburanti, e per accrescere i propri investimenti", continua Obajtek. Alla Commissione Ue Pkn Orlen chiede di valutare la proposta concettuale della transazione e l'impatto che la fusione può avere sulla concorrenza nei mercati coinvolti. La richiesta è accompagnata da un pacchetto illustrativo compilato da entrambe le società. L'acquisizione di Lotos da parte di Pkn Orlen è iniziata a febbraio 2018 con la firma di una lettera d'intenti con il Tesoro polacco (che detiene il 53,19 per cento dei voti in seno all'assemblea generale di Lotos). (Vap)