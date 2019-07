Business news: Albania, aumento 10,9 per cento passeggeri in primi 5 mesi del 2019

- Il numero dei passeggeri che nei primi cinque mesi in Albania hanno scelto l'aereo per viaggiare è cresciuto del 10,9 per cento su base annua. Lo rivelano i dati dell'Istituto albanese delle statistiche (Instat), secondo i quali alla fine dello scorso mese di maggio sarebbe ammontato a poco più di 1,1 milioni di persone. In crescita anche il numero dei passeggeri via mare, salito a circa 336 mila, ossia 7,5 per cento in più rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno. Da notare che gli unici collegamenti marittimi dell'Albania sono quelli con l'Italia, la quale è anche la destinazione principale dei voli che partono dall'unico scalo internazionale albanese, l’aeroporto Madre Teresa di Tirana. (Alt)