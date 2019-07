Usa: primarie Democratici, Kamala Harris raccoglie quasi 12 milioni di dollari nel secondo trimestre

- La senatrice Kamala Harris, a una settimana dal dibattito televisivo che l'ha vista trionfare tra i candidati alle primarie democratiche per le presidenziali del 2020, ha annunciato oggi di aver raccolto quasi 12 milioni di dollari nel secondo trimestre. La campagna della senatrice della California ha ricevuto donazioni da oltre 279.000 persone, con una media di 39 dollari. Il team di Harris ha fatto sapere di aver raccolto 2 milioni di dollari solo nelle 24 ore dopo il duro attacco della senatrice all'ex vicepresidente Joe Biden, criticato per essersi opposto al busing, ovvero il trasporto in bus con cui gli studenti di colore potevano raggiungere le scuole frequentate dai bianchi, e per le recenti dichiarazioni che celebravano i suoi precedenti rapporti di lavoro con due noti segregazionisti. "Non credo che tu sia un razzista", ha detto Harris a Biden durante il dibattito televisivo tra i candidati. "Ma è stato doloroso sentirti parlare della reputazione di due senatori degli Stati Uniti che hanno costruito la loro reputazione e carriera nella segregazione della razza in questo paese", aveva detto Harris. (segue) (Was)