Usa: primarie Democratici, Kamala Harris raccoglie quasi 12 milioni di dollari nel secondo trimestre (2)

- Secondo un sondaggio della Cnn/Ssrs pubblicato lo scorso 1 luglio, Harris risulta essere al secondo posto tra i candidati alle primarie democratiche. Harris avrebbe conquistato il 17 per cento degli elettori registrando un aumento di 9 punti rispetto all'ultimo sondaggio sulle primarie della “Cnn”, svolto a maggio. L'ex vicepresidente Joe Biden ha invece perso terreno pur rimanendo ancora al primo posto con il 22 percento, in notevole calo rispetto al 32 percento della precedente rilevazione. (Was)