Argentina: Fmi approva ulteriore esborso da 5,4 miliardi

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha approvato un ulteriore esborso da 5,4 miliardi di dollari all'Argentina nel quadro di un accordo di tipo Stand By (Sba) per complessivi 57,1 miliardi. Con questa tranche il governo argentino avrà incassato il 78 per cento del credito, il maggiore mai concesso dall'Fmi. "Sono lieto di annunciare che lo staff del Fmi e le autorità argentine hanno raggiunto un accordo sulla quarta revisione del programma economico sostenuto dall'accordo Sba", ha affermato il nuovo direttore dell'organismo con sede a Washington, David Lipton, fresco di assunzione dopo la rinuncia di Christine Lagarde, che a sua volta passa a dirigere la Banca centrale europea (Bce). "Esprimo il mio elogio alle autorità argentine per i continui sforzi e la rigida attuazione del programma di politica economica", prosegue Lipton, secondo il quale Buenos Aires "ha rispettato gli obiettivi di spesa fiscale, monetaria e sociale nell'ambito del programma sostenuto dall'Fmi". (segue) (Abu)