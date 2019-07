Argentina: Fmi approva ulteriore esborso da 5,4 miliardi (2)

- La decisione dell'organismo multilaterale non rappresenta una sorpresa ed è in linea con le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane sia dall'ex direttore Lagarde che dal portavoce, Gerry Rice secondo i quali la recessione in Argentina "sta cedendo" e si assisterà ad un ripresa graduale nei prossimi trimestri. Secondo Rice "sono stati fatti progressi importanti sul piano macroeconomico" e, nonostante l'inflazione rappresenta "una sfida persistente", anche su questo fronte si attende "un progressivo calo prodotto delle rigide politiche adottate dal governo". "Questi sforzi stanno iniziando a dare risultati e dovrebbero gettare le basi per il ritorno della fiducia e della crescita", ha inoltre aggiunto Lagarde, al termine di un incontro con il presidente argentino Mauricio Macri al margine dei lavori del recente vertice G20 di Osaka, in Giappone aveva manifestando ottimismo circa una rapida approvazione anche della quarta revisione dell'accordo Sba. (segue) (Abu)